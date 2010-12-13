В бюджете-2011 рсписаны расходы на уже несуществующие госструктуры?

Первый заместитель председателя фракции «БЮТ-Батьківщина» Андрей КОЖЕМЯКИН заявляет, что проектом государственного бюджета на следующий год предусмотрено существенное увеличение расходов на правоохранительные органы, в частности на Генеральную прокуратуру.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом он сказал сегодня на Согласительном совете.

«Мы считаем, что такого непрофессионального бюджета не было за все годы независимости», - отметил А.КОЖЕМЯКИН, добавив, что правительство подало проект госбюджета с опозданием на три месяца.

Он обратил внимание, что в бюджете-2011 прописаны расходы на ряд несуществующих государственных структур. «После админреформы ЯНУКОВИЧА нет Министерства молодежи и других. И эти расходы, очевидно, пойдут в тень», - сказал народный депутат.

А.КОЖЕМЯКИН также отметил, что в проекте госбюджета на 2011 год не прописано обещанное Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ улучшение жизни. «Когда Партия регионов и ЯНУКОВИЧ шли на выборы, то обещали несколько указов, в частности, о пенсии в 1200 гривень и минимальную зарплату в 1500 гривень. Мы этого не увидели», - сказал он.

Он также сообщил, что фракция «БЮТ-Батьківщина» зарегистрировала в Верховной Раде 4 законопроекта о повышении социальных стандартов.