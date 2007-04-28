Мирошниченко: поступила информация об угрозе захвата ВР
18:01, 28 апреля 2007Политика
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Депутаты покидают помещение парламента
Народные депутаты из фракции Партии регионов собирались в Верховной Раде в связи с тем, что поступила информация о возможности захвата парламента.
Об этом в интервью журналистам сказал народный депутат из фракции Партии регионов Юрий МИРОШНИЧЕНКО.
Он отметил, что народные депутаты собрались, но заседания нет.
На данное время все депутаты, входящие в коалицию, а также часть внефракционных народных депутатов покидают помещение парламента.
Как добавил Ю.МИРОШНИЧЕНКО, во время праздников народные депутаты из коалиции будут дежурить, в частности в парламенте и возле ЦИК.
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