Костенко ожидает объединения правых партий в феврале-апреле

Украинская народная партия предлагает партиям правого направления объединиться в единую политическую силу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на брифинге председатель УНП Юрий КОСТЕНКО.

«Мы за то, чтобы объединить близкие по идее политические силы. Это дает намного лучший электоральный эффект. Результат такого объединения, по моему мнению, должен дать стране новое качество украинской политики. Потому что все, что не состоялось в Украине, это потому, что не было правой политической силы, правого большинства и правого правительства», - сказал Ю.КОСТЕНКО.

Он отметил, что его партия ведет переговоры с теми партиями, которые могут быть «партнером по идеологической борьбе», в частности, это «Наша Украина», «За Украину!» Вячеслава КИРИЛЕНКО.

По словам Ю.КОСТЕНКО, он не исключает таких переговоров и с Народным рухом Украины, несмотря на то, что эта политическая сила сейчас сблизилась с БЮТ.

Отвечая на вопрос, когда он ожидает такого объединения, Ю.КОСТЕНКО сказал: «Реально, я думаю, это может произойти в феврале-апреле следующего года, когда станет понятно окончательно, что (парламентские) выборы 2011 года не состоятся. Тогда есть время для того, чтобы эту объединенную политическую силу не просто формально объединить, но и донести людям те идеи и те наши политические планы, с помощью которых мы хотим изменить жизнь в Украине».

В то же время он отметил, что в УНП еще нет однозначной позиции по этому поводу.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве проходит XІІ съезд Украинской народной партии.