Азаров: вторым этапом будет реформа местных администраций

Вторым этапом административной реформы будет реформирование местных органов власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вчера на брифинге премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Безусловно, административная реформа приведет к экономии государственных средств. И, как вы знаете, мы на миллиард уже сократили расходы на административно-управленческий аппарат. Это только в этом году. В следующем году экономия будет, естественно, еще больше. Но главный смысл административной реформы заключается вовсе или не столько в экономии средств, сколько в повышении эффективности управления», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, существующая система управления в Украине никого не удовлетворяет, и ее необходимо менять. «Мы сделали решительный шаг по пути, прежде всего, упрощения, потому что любое упрощение всегда способствует повышению эффективности и качества управления, улучшению логистики принятия решений, устранению дублирующих звеньев, тех звеньев, которые искусственно тормозили прохождение решений», - сказал премьер-министр.

По его словам, девять месяцев работы правительства показали слабые места в управлении. Именно этот опыт и заложен в основу проведения админреформы. «Это только первый этап. Вторым этапом пойдет, безусловно, реформа местных администраций. Важно, чтобы государство и местные администрации хорошо организовывали работу и предоставляли людям качественные административные услуги. В этом смысл реформы», - отметил премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указ об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти.