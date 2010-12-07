Офис Партии регионов разрисовали свастикой

В Полтаве неизвестные разрисовали свастикой офис городской организации Партии регионов.

Как сообщили УНИАН в областном управлении милиции, на здании офиса фиолетовой краской нарисованы три креста со свастикой.

«Регионалы» расценивают появление рисунков как обычное хулиганство и политической подоплеки в инциденте не видят.

Сотрудники милиции расследуют факт хулиганства по заявлению представителей Партии регионов.