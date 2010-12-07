Офис Партии регионов разрисовали свастикой
17:40, 07 декабря 2010Политика
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В Полтаве неизвестные разрисовали свастикой офис городской организации Партии регионов.
Как сообщили УНИАН в областном управлении милиции, на здании офиса фиолетовой краской нарисованы три креста со свастикой.
«Регионалы» расценивают появление рисунков как обычное хулиганство и политической подоплеки в инциденте не видят.
Сотрудники милиции расследуют факт хулиганства по заявлению представителей Партии регионов.
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