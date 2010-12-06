В КГГА «материализовалось» заявление об увольнении высокого чиновника

Начальник Главного управления комунальной собственности Киевской горгосадминистрации Анатолий ЧУБ подал заявление об увольнении.

Об этом в интервью «Комсомольской правде в Украине » сообщил заместитель председателя КГГА Александр ПУЗАНОВ.

На вопрос, где сейчас находится А.ЧУБ, А.ПУЗАНОВ ответил: «Мне неизвестно, где он находится. Знаю лишь, что на рабочем месте его нет с августа. А на днях мне занесли его заявление об увольнении, которое попало в горадминистрацию каким-то волшебным образом».

Заместитель главы горадминистрации также сказал, что по факту пропажи приватизационных документов за 2009-2010 годы инициирована служебная проверка, по результатам которой вскоре мэрия намерена представить выводы.

«По версии, которую милиции рассказали лица, у которых якобы украли документы, все папки с приватизационными делами за 2009-2010 годы были загружены во внедорожник. Но объем информации на самом деле настолько большой, что нужен был как минимум грузовик! В джип это все не поместилось бы. Поэтому есть основания сомневаться в версии кражи», - заявил А.ПУЗАНОВ.

По его словам, для новой команды столичной власти отсутствие документов сейчас является серьезной проблемой, и сейчас в мэрии занимаются их восстановлением, на что уходит много времени.

Также А.ПУЗАНОВ сообщил, что в Киеве из-за разного рода нарушений при землеотводе арестованы несколько сотен участков. По его словам, преимущественно они находятся в центральной части города, в зеленых зонах.

«СБУ обнаружила массовые нарушения в вопросах землеотводов и продажи земли… Их продавали под застройку. По всем участкам, розданным за последние годы в Конче-Заспе и на Жуковом острове, сейчас изъяты документы, по ним проводится проверка. Все эти участки - их примерно 2,5 тысячи - арестованы, никаких сделок с ними совершить нельзя. Оформить землю на подставное лицо тоже нереально», - отметил заместитель председателя КГГА.

А.ПУЗАНОВ заверил, что на будущее исключена возможность принятия Киевсоветом земельных решений без прохождения всех согласований. «Ведь иногда депутаты голосовали не за конкретный участок, а просто за кадастровый номер, даже не зная, что там находится», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в 2008-2009 годах на пленарные заседания сессии Киевсовета выносились большие блоки вопросов о передаче в собственность по 10 соток столичной земли частным лицам. Блоки содержали от десятков до сотен проектов решений, которые голосовались депутатами на заседаниях сессии без обсуждений.

В конце прошлого года газета “Сегодня” написала, что имеет примеры операций, когда земля отводилась для “липовых землевладельцев”, которых ищут, в частности, на бирже труда на вокзале и в общежитиях. Так, по информации издания, безработному из Хмельницкой области заплатили 100 грн., а студенту КПИ – 200 грн. за участие в операции.

При этом, отмечала газета, столичная прокуратура утверждала, что 10 соток, которые постоянно раздают на сессии, выдаются совсем не киевлянам, а подставным людям, которые потом перепродают сотки какой-то известной персоне.

В то же время в мэрии утверждали, что если подобные случаи и есть, то чиновникам об этом неизвестно.

29 сентября текущего года заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК заявил, что в Киеве приостановлено оформление 2,5 тыс. участков, которые решением Киевсовета были переданы разным неизвестным лицам, в том числе подставным студентам.

По информации прокуратуры Киева, 26 марта 2010 года депутат Киевсовета, председатель одной из комиссий, обратился в органы внутренних дел по поводу похищения его автомобиля. В похищенной машине находились документы, касающиеся приватизации объектов на территории города в 2006-2010 годах.

31 марта прокуратура столицы возбудила уголовное дело по факту служебной халатности чиновников Главного управления коммунальной собственности КГГА, по вине которых были утеряны документы о приватизации объектов на территории столицы за 2006-2010 годы. За совершение данного преступления Уголовный кодекс Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Киевская мэрия обжаловала постановление о возбуждении уголовного дела.

8 апреля Печерский райсуд стоилцы по иску мэрии остановил исполнение всех следственных действий по этому уголовному делу. Позже этот же суд отменил постановление о запрещении следственных действий по делу об утере документов на приватизацию объектов в Киеве.

19 мая апелляционный суд подтвердил законность возбуждения дела в отношении чиновников КГГА за утерю приватизационных документов.

А.ЧУБ является депутатом Киевсовета (фракция Блока Черновецкого) и членом постоянной комиссии по вопросам собственности.