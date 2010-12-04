Восстановлена Декларация о независимости Молдовы

Восстановленная Декларация о независимости Молдова будет храниться в казначействе Национального банка республики. Как сообщили РосБизнесКонсалтингу в молдавском парламенте, такое решение принято на заседании постоянного бюро высшего законодательного органа страны. Как заявил председатель парламента, и.о.президента Михай Гимпу, Декларация о независимости Молдовы отныне будет храниться в самом безопасном месте страны - в казначействе Национального банка.

Оригинал Декларации о независимости Молдовы вместе с другими документами из архива молдавского парламента был уничтожен в ходе массовых беспорядков и разгрома парламента в Кишиневе 7 апреля 2009 года.

26 апреля 2010 г. декларация была восстановлена на торжественном заседании. Свои подписи под документом поставили все 229 ныне здравствующих депутатов парламента первого созыва. Подписи тех депутатов, кого уже нет в живых, были восстановлены путем сканирования и поставлены под документом в рамках специально предусмотренной процедуры.

Вся процедура снималась на видео и фотографировалась, а также была закреплена в протоколе заседания. Восстановленная декларация изготовлена из специального материала, срок службы которого, как ожидается, составит 500 лет.