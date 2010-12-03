Попов: Майдан снесли ради новогодней ночи, какой Киев еще не видел

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ объяснил, что столичная власть была вынуждена пойти на демонтаж палаточного городка на Майдане Незалежности, чтобы успеть подготовиться к новогодним праздникам.

Об этом пишет сегодня ІМК.

"Я считаю, что не может быть разрушения кем-либо новогоднего или другого праздника. Если бы мы сегодня не предприняли этот шаг, то не успевали бы в сроках", - сказал председатель КГГА.

А.ПОПОВ отметил, что решение о монтаже елки в Киеве на Майдане Незалежности 1 декабря было принято несколько месяцев назад.

Он также сообщил, что киевская власть предлагала участникам акции протеста перейти на другую площадь, однако митингующие отказались.

В то же время А.ПОПОВ пообещал, что нынешняя новогодняя ночь на Майдане будет особенной.

"У нас в этом году будет не просто новогодняя ночь, а новогодняя ночь, какой Киев еще не видел", - сказал А.ПОПОВ.

Он сообщил, что на елку будет потрачено около 200 тыс. грн.

Напомним, сегодня, 3 декабря, на Майдане Незалежности в Киеве начали монтировать каркас для новогодней елки. На центральную площадь столицы привезли ветви для главной елки Украины.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября на Майдане Незалежности в Киеве предприниматели начали бессрочную акцию протеста против вступления в силу Налогового кодекса.

30 ноября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ветировал Налоговый кодекс. В частности, он предложил сохранить существующую систему налогообложения малого бизнеса.

2 декабря парламент принял в новой редакции Налоговый кодекс с учетом предложений главы государства.

В ночь на 3 декабря коммунальные службы по решению суда под охраной милиции демонтировали палаточный городок.

Вместе с тем генеральный координатор акции протеста Александр ДАНИЛЮК заявил, что предпринимателей не устраивают изменения к кодексу, потому акция протеста в Киеве не прекратится.