Тимошенко рассказала, что было в прокуратуре

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что ее вызов в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры связан с делом об использовании ее правительством средств, которые получила Украина в рамках Киотского протокола.

Об этом сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

«Власть обвиняет меня в том, что экологические деньги Киотского протокола я во время разгара мирового финансового кризиса израсходовала на пенсионные выплаты – это главное обвинение, вокруг которого мне предъявлялись все претензии и задавались все вопросы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО сегодня после допроса в Генеральной прокуратуре.

Экс-премьер-министр подчеркнула, что отмеченные средства находятся на счетах Министерства охраны окружающей среды. "Я объяснила следователям, что деньги, полученные от реализации Киотского протокола, – это достаточно большие деньги – 320 миллионов евро не израсходованы. Я показала следователям, что они находятся на специальных счетах Министерства экологии и природопользования и что в любой момент, когда новое правительство пройдет все без исключения процедуры, которые позволят эти деньги потратить на экологические программы, они могут быть израсходованы», - добавила она.

В то же время Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что во времена ее премьерства пенсии выплачивались за счет средств, выведенных из теневого оборота. "Пенсии мы платили с большим сложностями, но платили, заработные платы платили во время кризиса, потому что мы изымали деньги из теневого оборота, кланов, которые сегодня пришли к власти", - подчеркнула экс-премьер.

Лидер партии «Батькивщина» сообщила, что в течение трехчасового допроса отвечала на вопросы следователя, связанные с использованием средств государственного бюджета. Ю.ТИМОШЕНКО добавила, что предоставила доказательства целевого использования бюджетных средств. "Очень большое количество вопросов было, очень специфическая тема, которая связана с функционированием государственных финансов, но я доказала, что эти деньги находятся на специальных счетах в полном объеме, в полной целостности и распоряжении министерства", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Экс-премьер проинформировала, что ее вызывали на допрос в качестве свидетеля. "Я думаю, что после того, как следователи с удивлением узнали, что все деньги на месте, им просто нечего было мне предъявлять – подписку о невыезде или что-то еще», - считает экс-глава правительства.