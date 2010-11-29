Предприниматели заявляют, что на встречу с Азаровым их никто не звал

Представители предпринимателей, которые протестуют на Майдане Незалежности в Киеве против вступления в силу Налогового кодекса, провели встречу с представителями правительства во главе с министром финансов Федором ЯРОШЕНКО в Кабинете министров Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Общественном движении “Видсич”, которое выступает соорганизатором акции.

По информации общественного движения, всего во встрече приняли участие представители 127 предпринимательских организаций.

Как отметили соорганизаторы акции, среди этих людей часть до сих пор находилась на «очень осторожных позициях», их организации не принимали участия в протестах, и до сих пор они отказывались от политических требований и выступали за сотрудничество с властью.

Однако сегодня, как отмечают в "Видсиче", ситуация несколько изменилась. Чиновники во главе с Ф.ЯРОШЕНКО предлагали общаться до позднего вечера, обсуждать Кодекс и давать предложения. Вместо этого, после третьего выступления один из представителей предпринимателей спросил присутствующих, кто из них выступает за ветирование Налогового кодекса, после чего все проголосовали за вето.

После этого участники встречи со стороны протестующих граждан покинули помещение.

В “Видсиче” также отметили, что не получали никакой информации или приглашения на встречу с премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ, о которой сегодня заявляла его пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня пресс-секретарь премьера Виталий ЛУКЬЯНЕНКО заявил, что представители предпринимателей, которые протестуют на Майдане Незалежности в Киеве, не пришли на переговоры к премьер-министру Н.АЗАРОВУ. «Николай Янович был готов встретиться с предпринимателями сегодня в 12.00, но они не пришли», - сказал В.ЛУКЬЯНЕНКО.