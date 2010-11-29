Азарова на завтра позовут в Верховную Раду

Фракция Партии регионов предлагает пригласить завтра в Верховную Раду премьер-министра Николая АЗАРОВА и посоветоваться, в том числе, по поводу проекта государственного бюджета на следующий год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ сегодня на Согласительном совете парламента.

В частности, он предложил председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ пригласить завтра Н.АЗАРОВА и «посоветоваться, как мы будем завершать нашу работу в текущем году».

«Либо менять регламент, либо проводить внеочередное неплановое заседание парламента», - сказал он.

А.ЕФРЕМОВ предложил провести такую встречу завтра в 12 часов.

В ответ В.ЛИТВИН согласился с таким предложением, лишь отметив, что необходимо согласовать время, поскольку это связано с пребыванием иностранных гостей в Украине.

В.ЛИТВИН отметил, что такая встреча очень необходима, в первую очередь на уровне руководителей фракций и председателей комитетов парламента. «Речь идет о проекте государственного бюджета», - подчеркнул председатель ВР. При этом он отметил, что «мы рассчитывали, что на этой неделе будет представлен бюджет, но пока еще продолжается работа над бюджетом». «У нас такой контрольный день это где-то 23, ну максимум 24 (речь идет о декабре 2010 года – УНИАН)», - сказал В.ЛИТВИН.

При этом спикер не исключил необходимость проведения дополнительного заседания парламента.

В.ЛИТВИН отметил, что можно было бы пойти на такой шаг – “провести дополнительное заседание ВР, скажем, в следующую среду (очевидно, речь идет о 8 декабре – УНИАН) – утром заседание, а после обеда парламентские слушания». При этом председатель ВР отметил, что стоит «и рассмотреть представление бюджета по полной программе, и определиться, как мы дальше будем относиться к этому основному экономическому документу». «Тянуть, вы прекрасно понимаете, дальше нам невозможно», - подчеркнул В.ЛИТВИН.