После визита Януковича и Азарова Майдан помыли с мылом
10:37, 28 ноября 2010Политика
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И советовали забыть все, что слышали
После завершения визита президента Украины Виктора Януковича и премьер-министра Николая Азарова к протестующим против Налогового кодекса предпринимателям на Майдан Независимости, его демонстративно помыли с мылом, пишет Зеркало недели со ссылкой на Gazeta.ua.
«А теперь помойте руки и выбросьте из ушей все, что вы слышали», — сказал один из координаторов акции в громкоговоритель.
Напомним, что Янукович на Майдане пообещал рассмотреть предложения предпринимателей и, возможно, вернуть Налоговый кодекс в Верховную Раду со своими замечаниями.
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