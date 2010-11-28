После визита Януковича и Азарова Майдан помыли с мылом

10:37, 28 ноября 2010
Политика
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И советовали забыть все, что слышали

После завершения визита президента Украины Виктора Януковича и премьер-министра Николая Азарова к протестующим против Налогового кодекса предпринимателям на Майдан Независимости, его демонстративно помыли с мылом, пишет Зеркало недели со ссылкой на Gazeta.ua.

«А теперь помойте руки и выбросьте из ушей все, что вы слышали», — сказал один из координаторов акции в громкоговоритель.

Напомним, что Янукович на Майдане  пообещал рассмотреть предложения предпринимателей и, возможно, вернуть Налоговый кодекс в Верховную Раду со своими замечаниями.

 

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