Ровенский горсовет проголосовал за отставку Азарова и Тигипко

Ровенский горсовет нового созыва на своем первом заседании приняла обращение к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с требованием наложить вето на Налоговый кодекс и уволить с должностей его инициаторов и авторов - премьер-министра Николая АЗАРОВА, вице-премьера Сергея ТИГИПКО и председателя Госкомпредпринимательства Михаила БРОДСКОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, сначала депутаты рассмотрели текст обращения к Президенту, предложенный фракцией «Фронту Змін», где речь шла лишь о необходимости вето В.ЯНУКОВИЧА.

Однако вскоре, по требованию депутатов фракций ВО «Батькивщина» и ВО «Свобода», были приняты более радикальные требования к Президенту, в частности, об увольнении с должностей авторов Налогового кодекса.

За это обращение проголосовало 47 депутатов. Не принимали участия в голосовании только представители Партии регионов. Всего в Ровенском горсовете - 54 депутата.