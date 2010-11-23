Выборы секретаря Ровенского горсовета сопровождались дракой

Секретарем Ровенского горсовета на первой нового созыва избран Андрей ГРЕЩУК.

Как передает корреспондент УНИАН, избрание секретаря горсовета, кандидатуру которого предложил городской председатель Владимир ХОМКО, сопровождалось дракой в сессионном зале, инициаторами которого были народный депутат Украины Юрий ПРОКОПЧУК (он же – председатель областной организации ВО «Батькивщина») и председатель счетной комиссии Юрий СИДЛЕЦКИЙ (Партия регионов).

Перед голосованием руководители фракции ВО «Батькивщина» и ВО «Свобода» заявили, что берут перерыв для того, чтобы согласовать и обсудить эту кандидатуру. Этот перерыв затянулся больше, чем на час. Представители Партии регионов в горсовете сообщили, что депутатов кто-то силой удерживает в смежной комнате, чтобы не допустить к голосованию за А.ГРЕЩУКА. Часть депутатов-«регионалов» выломала дверь в это помещение, чтобы таким образом освободить «заложников». После этого в голосовании смог принять участие депутат от «Батькивщины» Анатолий ЧУГУЕВЕЦ, голос которого оказался решающим.

За кандидатуру А.ГРЕЩУКА на должность секретаря горсовета проголосовали 28 депутатов – минимальное количество, необходимое для принятия решения, поскольку в Ровносовете всего 54 депутата. Оставшаяся часть фракции «Батькивщины» и фракция «Свободы» не участвовали в голосовании.

Во время голосования народный депутат Украины Ю.ПРОКОПЧУК захотел взять слово, чтобы зачитать заявление по поводу кандидатуры А.ГРЕЩУКА, однако путь к трибуне ему пересек «регионал», председатель счетной комиссии Ю.СИДЛЕЦКИЙ. Возле трибуны возникла драка, в которой приняли участие и другие депутаты горсовета.

Депутат А.ЧУГУЕВЕЦ, голос которого оказался решающим во время голосования за кандидатуру секретаря горсовета, заявил, что не жалеет о своем поступке и не считает это предательством интересов фракции, потому что знает А.ГРЕЩУКА как честного и порядочного человека, который ничем себя не скомпрометировал.

А.ГРЕЩУК уже работал секретарем горсовета в 2002-2004 годах. В последнее время он был директором городского центра занятости.