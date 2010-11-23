Янукович встречался с Кириллом на Банковой

Патриарх Московский и всей Руси КИРИЛЛ подарил Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ икону с изображением Святого равноапостольного князя Владимира.

Как сообщает пресс-служба Президента, икона была вручена во время встречи главы государства с Патриархом Московским и всей Руси КИРИЛЛОМ.

“Пусть благоверный князь Владимир помогает Вам в великом служении украинскому народу”, – пожелал патриарх В.ЯНУКОВИЧУ.

В свою очередь, В.ЯНУКОВИЧ подарил патриарху КИРИЛЛУ картину с изображением Свято-Успенской Святогорской Лавры.

Глава государства приветствовал патриарха в Украине и поблагодарил его за визит. “Я очень благодарен Вам, Ваша Святость, за то, что Вы приехали к нам на этот праздник – на юбилей предстоятеля Украинской православной церкви, Блаженнейшего митрополита Киевского и всей Украины ВЛАДИМИРА. Я очень рад Вас видеть”, – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

“То, как Вы относитесь к Блаженнейшему митрополиту ВЛАДИМИРУ, еще раз подчеркивает Ваши слова, что любовь идет от Бога, и Вы приехали с открытой душой”, – отметил Президент Украины.

Глава государства также поблагодарил патриарха КИРИЛЛА за то, что он принял предложение провести встречу в Администрации Президента Украины.

Патриарх КИРИЛЛ отметил, что рад возможности снова быть в Киеве в связи с юбилеем митрополита ВЛАДИМИРА.

“По велению сердца я приехал, чтобы в день юбилея обнять моего брата – митрополита ВЛАДИМИРА, который всей своей жизнью свидетельствует о том, что если человек живет по-христиански, то ему многое удается в жизни”, – сказал патриарх.