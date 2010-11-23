Губернатор: власть должна больше заботиться о живых, чем о памятниках

Председатель Кировоградской облгосадминистрации Сергей ЛАРИН считает, что сегодня украинская власть должна больше внимания уделять потребностям живых людей, чем жертвам Голодомора.

Об этом он заявил в интервью корреспонденту УНИАН.

По словам С.ЛАРИНА, Голодомор стал трагической страницей в истории не только Украины, но и других народов. «Мои родители также пострадали от Голодомора, когда проживали на территории России. Они даже переехали в Полтаву: как оказалось, там ситуация была лучше», - рассказал губернатор.

Он подчеркнул, что власть обязательно почтит память погибших от голода, в частности, возложением цветов к памятному знаку жертвам Голодомора и траурной церемонией.

«Но от того, что мы зажжем свечи или организуем шествие, мы не воскресим погибших. Наша задача сегодня - заботиться о живых, в том числе о тех, кто выжил после страшного голода, их детях, родственниках, пенсионерах», - отметил С.ЛАРИН.

Относительно возможности достройки памятника жертвам Голодомора, который начали сооружать на центральной набережной Кировограда еще в 2007 году по инициативе Президента Виктора ЮЩЕНКО, губернатор также высказал свое предложение.

«Кто хочет достраивать памятник – выступайте с инициативой, поставьте в каждом магазине урну для сбора средств. У нас много людей, которые считают эту дату одной из главных в стране. Но когда речь идет о том, чтобы потратить сотни тысяч или миллионы средств на памятник или направить их на решение социальных вопросов, я буду избирать второй вариант», - подчеркнул С.ЛАРИН.

Как сообщал УНИАН, ежегодно в четвертую субботу ноября в Украине отмечается День памяти жертв Голодомора и политических репрессий.