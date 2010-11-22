Суд запретил предпринимателям митинговать из-за Кирилла?

Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Киевской городской государственной администрации к ряду общественных организаций, которые подали заявку на проведение митингов в центре Киева с 22 по 26 ноября, и тем самым ограничил массовые мероприятия в центральной части столицы в этот период.

Эту информацию УНИАН подтвердили в Киевской городской госадминистрации.

Так, по информации мэрии, своим постановлением от 22 ноября суд ограничил проведение акций с 22 до 26 ноября в центре столицы Союза предпринимателей и работодателей Крыма, Ассамблеи общественных организаций малого и среднего бизнеса, Молодежной общественной организации творческое объединение «Медиапространство».

Как отмечается в сообщении КГГА, к ней поступил ряд заявок от разных организаций относительно проведения с 22 ноября массовых акций в центре столицы. В частности, такие заявки подали: Союз предпринимателей и работодателей Крыма, Ассамблея общественных организаций малого и среднего бизнеса, МОО ТО «Медиапространство», Всеукраинская общественная организация «Коалиция участников Помаранчевой революции». Обращений о необходимости перекрытия движения транспорта во время проведения от организаторов не поступало, сообщили в мэрии.

В то же время “в связи с визитами иностранных делегаций с 21 до 24 ноября 2010 года, а также соответствующими обращениями Главного управления МВД Украины в г. Киеве и Управления государственной охраны Украины, городская власть обратилась в Окружной административный суд Киева с иском об ограничении проведения массовых акций в этот период”, - объясняют в мэрии.

В сообщении также отмечается, что сегодня, 22 ноября, в 8.00 на Майдане Незалежности началась акция-протест против принятия нового Налогового кодекса Украины, в которой приняли участие около 5 тыс. чел. В ходе акции ее участники самовольно вышли на проезжую часть улиц Институтская и Крещатик, что привело к осложнению, а местами и полному перекрытию движения транспорта. Это создало неудобства для киевлян и гостей Киева, с учетом того, что акция проходила в рабочий день.

Уважая права организаторов и участников массовых акций, Киевская городская государственная администрация призывает их неуклонно соблюдать действующее законодательство Украины во время проведения мирных собраний, не создавать ситуаций, которые могли бы спровоцировать нарушение прав и свобод других граждан, а также общественного порядка в центре столицы Украины.

Как сообщал УНИАН, с 22 до 24 ноября в Киеве будут находиться с визитом глава Российской православной церкви, патриарх Московский Кирилл, а также предстоятели и представители всех поместных православных церквей мира. Все они съезжаются на празднование 75-летие митрополита Киевского и всея Украины Владимира.