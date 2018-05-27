Московский патриархат будет праздновать юбилей Владимира и за счет государства (документы)

День рождения Предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Киевского и всея Украины Владимира будет отмечаться, в том числе, и за государственные средства. Это вытекает из документов, которые попали в распоряжение УНИАН.

В частности, 11 ноября митрополит Киевский и всея Украины Владимир обратился с письмом к премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ относительно помощи в «решении организационных вопросов», связанных с визитом в Украину главы Русской православной церкви, патриарха Московского Кирилла и предстоятелей и представителей всех поместных православных церквей мира, которые должны прибыть в Украину 22-23 ноября. Напомним, что Патриарх Кирилл едет в Украину с целью принять участие в торжествах по случаю 75-летнего юбилея главы УПЦ МП.

В частности, митрополит Владимир просит украинскую власть: обеспечить обслуживание самолета патриарха Кирилла и предстоятелей поместных православных церквей на стоянке №1 в международном аэропорту «Борисполь»; обеспечить бесплатное обслуживание членов делегации в ЗОД ГП «Международный аэропорт «Борисполь»; обеспечить участие почетного караула для встречи предстоятелей поместных православных церквей; обеспечить транспортом соответствующего класса членов делегаций (легковые автомобили, автобусы); предоставить на благотворительной основе номера для проживания гостей в гостиницах «Национальный» и «Киев»; предоставить на благотворительной основе помещение ресторана гостиницы «Киев» для проведения торжественного приема 23 ноября; обеспечить правопорядок и охрану делегаций поместных православных церквей; обеспечить сопровождение автомобилями ГАИ, кортежа Святейшего патриарха Кирилла и предстоятелей поместных православных церквей.

В ответ на это премьер-министр Н.АЗАРОВ поручил профильным министерствам и ведомствам предоставить содействие УПЦ МП в разрешении указанных вопросов.

«Прошу рассмотреть при участии представителей Украинской православной церкви, предоставить соответствующее компетенции необходимое содействие в проведении соответствующих мероприятий и информировать Кабинет министров», - говорится в письме за его подписью, копия которого также имеется в распоряжении УНИАН.

Комментируя данную ситуацию, религиевед, доцент Львовского национального университета им. И.Франко Андрей ЮРАШ заявил, что не удивлен ею, «исходя из логики государственно-церковных отношений, которая утвердилась в Украине в последнее время».

«Не только по этому поводу, но и по другим заметно, что властью принята ценностная установка на сотрудничество с Украинской православной церковью Московского патриархата. Если при предыдущих президентах сохранялся хоть какой-то паритет, то сейчас произошел неправомерный сдвиг в сторону одной из конфессий», - отметил он.

Также, по мнению эксперта «УПЦ МП пытается установить отношения с властью по российскому образцу, когда, фактически есть одна приоритетная церковь. Это было невозможно до победы Виктора ЯНУКОВИЧА на президентских выборах, ввиду поликонфессионности Украины и отсутствие в обществе консенсуса по данному вопросу».

«Стыдно за чиновников, которые раньше принимали участие в мероприятиях при участии разных религиозных организаций, а теперь с предприимчивостью отдают преимущество исключительно Московскому патриархату и, как пионеры, выстроились в очередь в Киево-Печерскую лавру», - добавил А.ЮРАШ.