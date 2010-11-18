В Раде регионалы подрались с бютовцами

В Верховной Раде между народными депутатами от БЮТ и Партии регионов состоялось небольшое столкновение.

Как передает корреспондент УНИАН, столкновение произошло после того, как депутаты от БЮТ подошли к ложе правительства и из ведер начали высыпать мелкие монеты. Кроме того, они принесли в ложу правительства проект Налогового кодекса, розданный перед пленарным заседанием. Представители правительства, которые сидели в ложе правительства, начали выбрасывать эти бумаги, а депутаты от БЮТ - вновь бросать их в ложу правительства.

После этого к представителям БЮТ подбежали несколько «регионалов», чтобы помешать высыпать деньги и приносить кучу бумаги. В результате началось столкновение.