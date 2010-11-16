Под Верховной Радой - уже 30 тысяч человек

В акции протеста против принятия Налогового кодекса возле Верховной Рады принимает участие более 30 тыс. человек.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные через громкоговорители участникам акции объявили ее организаторы.

Они отметили, что, по последним данным, на данное время официально зарегистрировалось более 30 тыс. участников митинга, но люди подходят и, таким образом, как отмечают организаторы, пикетирующих будет не менее 50 тыс.