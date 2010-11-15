Харьковская ТИК официально назвала Кернеса мэром

Харьковская городская территориальная избирательная комиссия официально назвала кандидата от Партии регионов Геннадия КЕРНЕСА городским председателем и назначила дату первой сессии Харьковского городского совета нового созыва.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе горсовета, соответствующее решение избирком принял на заседании 14 ноября.

Избирательная комиссия зарегистрировала также 96 депутатов Харьковского городского совета и назначила первую сессию горсовета нового, 6-го созыва, на 24 ноября 2010 года.

Как сообщал УНИАН, согласно обнародованному протоколу, победу на выборах мэра Харькова получил кандидат от Партии регионов Геннадий КЕРНЕС, за которого проголосовали 130 тыс. 352 избирателя (30,09% голосов). Кандидат от оппозиционной партии «Батьківщина» Арсен АВАКОВ набрал 127 тыс. 608 голосов (29,64%).

А.АВАКОВ не согласился с результатами голосования, обнародованными Харьковской ГТИК, и подал в суд ряд исков, в частности, с требованием пересчета голосов и проведения повторных выборов мэра Харькова.