В ПР надеются, что люди Балоги будут давить на кнопки вместе с ними

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ надеется, что депутаты от группы “Единый центр” присоединятся к голосованиям совместно с парламентским большинством, поскольку их представитель также является членом правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, отвечая на вопрос, означает ли назначение Виктора БАЛОГИ министром по чрезвычайным ситуациям, что группа “Единый центр” будет голосовать синхронно с большинством.

«Те процессы, которые идут в этой политической силе, сегодня не позволяют однозначно ответить на этот вопрос. Но мы надеемся, что все большее количество народных депутатов, и не только от данной политической силы, будет присоединяться к конструктивной работе, которая происходит в парламенте», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

По его словам, “в настоящее время есть два выхода - либо ты присоединяешься и работаешь над документами вместе с большинством, либо находишься на обочине политического процесса”. «Поэтому я думаю, что наиболее подготовленные депутаты все-таки будут присоединяться к этому процессу, потому что они понимают, что от их голоса в зале многое зависит», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

Отвечая на вопрос, согласовывалась ли кандидатура В.БАЛОГИ с фракцией Партии регионов, А.ЕФРЕМОВ отметил, что, согласно действующей Конституцией, Президент может единолично принимать решения относительно назначения министров.