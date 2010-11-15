БЮТ будет настаивать на своих 800 поправках в Налоговый кодекс

Фракция Блока Юлии Тимошенко будет требовать голосования всех своих поправок, поданных в проект Налогового кодекса для рассмотрения во втором чтении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Согласительного совета заявил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

Он заметил, что есть большие сомнения относительно рассмотрения данного проекта документа на протяжении одного дня, поскольку нельзя «на автомате» проголосовать настоящий документ.

Лидер фракции БЮТ допустил, что проект Налогового кодекса будет рассматриваться на протяжении всей недели. Он заметил, что детальное ознакомление с проектом Налогового кодекса засвидетельствовало невозможность его поддержки со стороны БЮТ. «Не потому, что мы оппозиция, а потому, что мы солидарны с теми людьми, которые сегодня стоят на площадях, и они против этих новаций, которые внедряются», - сказал И.КИРИЛЕНКО.

Он отметил, что фракция БЮТ внесла свыше 800 поправок в данный проект документа. «И мы будем на них настаивать и не только их озвучивать, но и голосовать», - сказал И.КИРИЛЕНКО.