Зурабову не нравятся украинские порядки

Для русскоязычных граждан Украины важно иметь возможность получать образование на русском языке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал посол России в Украине Михаил ЗУРАБОВ, отвечая на вопросы журналистов после участия в международном форуме «Защита русского языка, культуры и русскоязычного населения в странах СНГ и Балтии».

«Возможность получить образование на русском языке в Украине если есть, то за нее надо бороться», - сказал он.

Посол напомнил, что вступительные экзамены в вузы принимаются на украинском языке, также существуют жесткие требования по использованию украинского языка в судопроизводстве и деловой переписке. «Это обстоятельство определенным образом формирует отношение к русскому языку у молодежи», - считает М.ЗУРАБОВ.

Он отметил, что мигранты, приезжающие в какую-либо страну, через определенное время «теряют» следующее поколение. «Мигранты во втором, в третьем поколении уже не говорят на языке родителей. Таким образом, теряются культурные и социокультурные внутрисемейные связи, которые являются чрезвычайно важным фактором, в том числе для социальной стабильности в стране, в которой эти семьи проживают», - сказал посол.

По словам М.ЗУРАБОВА, участники форума «Защита русского языка, культуры и русскоязычного населения в странах СНГ и Балтии» пытаются найти решение именно этого вопроса. «Решение вопроса не о том, чтобы их дети не получали образование на украинском языке, который является государственным языком Украины… Они говорят о том, что стремятся к тому, чтобы их дети получали образование на том языке, на котором они говорят в семье», - сказал посол.