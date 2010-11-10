Дело о выборах в Харькове передано в киевский суд

Сегодня вечером Киевский окружной административный суд начнет слушание дела по заявлению кандидата на должность Харьковского городского председателя от ВО «Батькивщина» Арсена АВАКОВА о признания недействительными выборов мэра Харькова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил А.АВАКОВ, общаясь с жителями палаточного городка на площади Свободы в Харькове.

А.АВАКОВ сказал, что в удовлетворении его исковых требований отказали суды первой и второй инстанции в Харькове, а также Центральная избирательная комиссия, которая отказалась принять жалобу на бездеятельность Харьковской ТИК.

При этом он отметил, что будет продолжать отстаивать свои интересы.

«Но в действительности мы пошли другим путем. И поэтому сегодня вечером начинается судебное заседание в Киевском административном суде, где мы выдвигаем комплексные требования, связанные с нарушениями на харьковских выборах, и требуем пересчета голосов на всех избирательных участках, чтобы зафиксировать новый результат», - сказал А.АВАКОВ.

«Если новый результат не будет зафиксирован, мы выдвигаем максиму, которая не является юридической. Такого понятия нет, мы требуем повторные выборы», - сказал А.АВАКОВ.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября Харьковский окружной административный суд отклонил ходатайство А.АВАКОВА с требованием обязать избирком провести повторный подсчет голосов на выборах мэра Харькова.

Позже Харьковский окружной апелляционный суд оставил без изменений решение административного суда - отклонить жалобу кандидата на пост мэра Харькова А.АВАКОВА о фальсификациях на местных выборах и требовании пересчета голосов.

Согласно обнародованному протоколу, победу на выборах мэра Харькова получил кандидат от Партии регионов Геннадий КЕРНЕС, за которого проголосовали 130 тыс. 352 избирателей. Кандидат от оппозиционной партии «Батькивщина» А.АВАКОВ набрал 127 тыс. 608 голосов.

А.АВАКОВ заявил о фальсификациях и отметил, что готов бороться за голоса, отданные за него на выборах мэра Харькова.