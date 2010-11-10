Янукович подписал закон о подготовке проектов по принципу «единого окна»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон "О подготовке и реализации инвестиционных проектов по принципу "единого окна"

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла данный закон 21 октября.

Этим законом определены правовые и организационные принципы отношений, связанных с подготовкой и реализацией инвестиционных проектов по принципу “единого окна”.

В законе определено, что принцип «единого окна» - способ взаимодействия уполномоченного органа и субъекта инвестиционной деятельности с целью подготовки и выдачи пакета документов, который дает право на реализацию инвестиционного проекта.

В нем определено, что действие данного закона распространяется на центральный орган исполнительной власти в сфере инвестиционной деятельности, уполномоченные органы и заявителей.

В законе предусмотрено, что основными принципами отношений, связанных с подготовкой и реализацией инвестиционных проектов по принципу “единого окна”, являются: добровольное применение принципа “единого окна”; обеспечение равенства прав и законных интересов всех заявителей; установление единого перечня документов, необходимых для реализации инвестиционного проекта в зависимости от его специфики; прозрачность процедуры выдачи документов, которые дают право на реализацию инвестиционного проекта; ответственность должностных лиц уполномоченного органа за нарушение требований законодательства по вопросам выдачи документов, дающих право на реализацию инвестиционного проекта.

В законе определены полномочия центрального органа исполнительной власти в сфере инвестиционной деятельности относительно подготовки и реализации инвестиционных проектов по принципу “единого окна”. Кроме того, в законе определены функции уполномоченного органа. В законе предусмотрено, что уполномоченный орган рассматривает обращение заявителя в пятидневный срок со дня его регистрации и составляет оперативный план действий по подготовке и реализации инвестиционного проекта.

Уполномоченный орган в двухдневный срок со дня составления оперативного плана действий по подготовке и реализации инвестиционного проекта: осуществляет регистрацию сообщения оперативного плана действий по подготовке и реализации инвестиционного проекта в электронной базе данных; формирует пакет документов, необходимых для реализации проекта; выдает заявителю указанный пакет документов или сообщает об отказе в выдаче документов с изложением мотивов такого решения. Уполномоченные органы предоставляют заявителям все услуги на бесплатной основе.

В заключительных положениях отмечено, что закон вступает в силу с 1 января 2012 года.