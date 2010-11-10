Янукович возьмется за избирательное законодательство

Сегодня в 11.00 под председательством Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА состоится первое заседание рабочей группы по вопросам усовершенствования избирательного законодательства (улица Банковая, 11).

Как сообщает пресс-служба Президента, аккредитация представителей СМИ проводится до 9.30 по телефонам: 255–74–02 и 255–63–18. Представители СМИ приглашаются к 10.00