Результаты выборов в Черниговский горсовет

В Черниговском городском совете ВО "Батьківщина" получила 19 депутатских мандатов и является самой многочисленной партийной группой.

Как передает корреспондент УНИАН, такие результаты выборов в городской совет обнародовала председатель городской ТИК Тамара ПОЛУЛЯЩЕНКО.

По официальной информации ТИК, в областном центре Черниговской области на местных выборах 31 октября Партия регионов получила поддержку 15678 избирателей (17,5%), ВО "Батьківщина" получила 13907 голосов (15,5%), партия "Гражданская солидарность" – 8032 (9%), "Удар" – 6912 (7,7%), "Фронт Змін" – 6918 (7,7%), КПУ – 6051 (6,8%), “Сильная Украина” – 3238 (3,6%). В целом в голосовании приняли участие 89616 жителей Чернигова.

По партийным спискам в Черниговском городском совете Партия регионов и ВО "Батьківщина" получили по 6 депутатских мандатов, "Гражданская солидарность", "Удар", "Фронт Змін" и КПУ – по 3, а “Сильную Украину” будет представлять только 1 депутат партийного списка.

Кроме того, представители Партии регионов, ВО "Батьківщина", "Фронту Змін", “Сильной Украины” и "Гражданской солидарности" еще одержали победы в мажоритарных округах в Чернигове.

В целом самое численное представительство в Черниговском горсовете получила ВО "Батьківщина", которая имеет 19 депутатских мандатов, Партия регионов – 15, "Гражданская солидарность" и "Фронт Змін" – по 4, "Удар" и КПУ – по 3, а “Сильная Украина” – 2 депутата.

Черниговский городской совет насчитывает 50 депутатских мандатов.