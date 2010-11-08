Старый мэр Тернополя оставит преемнику шторы и мебель жены

Действующий городской голова Тернополя Роман ЗАСТАВНЫЙ идет в отпуск. При этом во время сегодняшней пресс-конференции он заверил, что это никоим образом не помешает новоизбранному городскому голове Сергею НАДАЛУ занять должность.

«С завтрашнего дня я иду в отпуск, исполняющим обязанности мэра остается управляющий делами Леонид БИЦЮРА (представитель ВО «Свобода» – УНИАН), который и передаст все полномочия преемнику. Никаких проблем с передачей власти не будет. Я уже это прошел в 2006 году, когда месяцами длились судебные процессы, и никому этого не пожелаю», – сказал Р.ЗАСТАВНЫЙ.

Р.ЗАСТАВНЫЙ добавил, что после того, как состоится первая сессия, С.НАДАЛ станет полноправным городским головой, а он автоматически лишится этой должности, даже несмотря на то, что будет находиться в отпуске.

«У меня еще есть нынешний отпуск и кусочек отпуска за 2008 год. Сейчас на две недели поеду в Моршин, подлечусь», – поделился планами Р.ЗАСТАВНЫЙ.

Он сообщил, что за это время планирует принять решение по своему дальнейшему трудоустройству. «Мне уже поступило предложение поработать в органах власти, но я пока решил взять время для «перезагрузки», оно иногда очень нужно. Еще для себя не решил, работать в бизнесе или во власти. А за эти две недели, собственно, и планирую принять взвешенное решение», – сказал Р.ЗАСТАВНЫЙ.

Он также сообщил, что в своем кабинете, который обставляла за собственные средства его жена, он почти все оставляет преемнику. «Заберу лишь кресло, которое путешествует со мной с 1996 года. Уже сегодня везу его домой. А дорогая мебель, шторы – все это оставляю. На благодарность не рассчитываю», – сказал Р.ЗАСТАВНЫЙ.