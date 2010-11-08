ПР хочет 2-е и 3-е кресла в горсовете Тернополя, "чтоб город не лихорадило"

Партия регионов рассчитывает в Тернопольском городском совете на должность первого заместителя председателя и секретаря совета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил председатель областной организации Партии регионов Орест МУЦ.

«Партия регионов получила на выборах в городской совет второй результат. У нас будет вторая после «Свободы» по количеству фракция. Поэтому мы внесли предложение: если вы не хотите, чтобы город лихорадило, так мы готовы сотрудничать, отбросив идеологическую составляющую. Потому что не правильно, если партия власти отстранится от ответственности», - сказал О.МУЦ.

По его словам, на должность первого заместителя председателя городского совета Партия регионов предлагает нынешнего заместителя главы облгосадминистрации по гуманитарным вопросам, который возглавлял список Партии регионов на выборах в городской совет, Петра ГОЧА.

Информацию о том, что на должность секретаря ПР будет предлагать сына главы облгосадминистрации Михаила ЦИМБАЛЮКА Виталия, О.МУЦ не подтвердил и не опроверг. «Мы лишь обусловили, что квота секретаря – за нами. А будет это Виталий ЦИМБАЮК или кто-то другой – это уже другой вопрос. Хотя если выбор упадет на Виталия ЦИМБАЛЮКА, то город от этого только выиграет», - убежден О.МУЦ.

Он добавил, что сын председателя ТОГА победил в мажоритарном округе с разницей в 120 голосов. «Это самая большая разница в Тернополе. И победил такую мощную кандидатуру, как главный врач скорой помощи Михаил ДЖУС, как епископ Иов (епископ Тернопольский и Кременецкий УПЦ КП – УНИАН). Для этого нужно иметь дух и хоть немного думать. Он умный и успешный парень, это не является победой за счет отца», - отметил О.МУЦ.

Он добавил, что Партия регионов готова и к тому, что новоизбранный городской председатель от «Свобода» Сергей НАДАЛ отклонит их предложение относительно должностей. «Если нас отстранят – мы это примем. Но тогда доведем до сведения каждого жителя Тернополя, кто отвечает за состояние дел в городе», - отметил О.МУЦ.

Как сообщал УНИАН, по данным ТИК, новым городским председателем Тернополя стал представитель ВО «Свобода» Сергей НАДАЛ.

По партийным спискам ВО «Свобода» набрала 26,6% голосов, Партия регионов - 13,8%, «Фронт Змін» – 7,1%, «Наша Украина» – 5,9%, «За Украину!» – 4,8%, «Батькивщина» – 3,7%, «Украинская партия» – 4,04%, Украинская народная партия – 3,35%.

По партийным спискам ВО «Свобода» будет иметь в городском совете 11 депутатов, Партия регионов – 6, «Фронт Змін», «Наша Украина» – по 3, «За Украину!», Украинская партия, ВО «Батькивщина» – по 2, УНП – 1.

Результаты выборов в мажоритарных округах до сих пор не объявлены, поскольку Партия регионов обжалует результаты на семи округах. Согласно предварительным данным параллельных подсчетов, ВО «Свобода» претендовала на 23 мандата, Партия регионов – на 3.