Олесь Довгий женился (фото)
11:46, 08 ноября 2010Политика
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Свадебная церемония прошла довольно скромно
Секретарь Киеврады Олесь Довгий вступил в брак с дочерью депутата от Партии регионов Ирины Гориной - Екатериной Ильяшенко.
Свадьба состоялась в прошлую пятницу в 13.00 в Днепровском РАГСе Киева. Об этом ТаблоIDу сообщили источники в столичной мэрии.
После двух лет романа Довгий может наконец не прятать свою любимую. 5-го ноября секретарь Киевсовета лишился статус холостяка.
Сообщается, что свадебная церемония прошла относительно скромно, хоть Довгий и украсил весь РАГС живыми цветами.
На свадьбе Олеся Довгого и Кати Ильяшенко присутствовали только родители и крестные молодых.
Фото источника ТаблоID
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