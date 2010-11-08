Олесь Довгий женился (фото)

Секретарь Киеврады Олесь Довгий вступил в брак с дочерью депутата от Партии регионов Ирины Гориной - Екатериной Ильяшенко.

Свадьба состоялась в прошлую пятницу в 13.00 в Днепровском РАГСе Киева. Об этом ТаблоIDу сообщили источники в столичной мэрии.

После двух лет романа Довгий может наконец не прятать свою любимую. 5-го ноября секретарь Киевсовета лишился статус холостяка.

Сообщается, что свадебная церемония прошла относительно скромно, хоть Довгий и украсил весь РАГС живыми цветами.

На свадьбе Олеся Довгого и Кати Ильяшенко присутствовали только родители и крестные молодых.

Фото источника ТаблоID