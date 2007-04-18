ГПУ возбудила уголовное дело по факту вмешательства в деятельность судей КС

Следственное управление Генеральной прокуратуры Украины возбудило уголовное дело по факту вмешательства в деятельность судей Конституционного Суда, в том числе и деятельность судьи-докладчика Сюзанны СТАНИК при рассмотрении по сути дела по представлению о конституционности Указа Президента о досрочном прекращении полномочий парламента.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры, дело возбуждено по части 1 статьи 376 Уголовного кодекса Украины и принято в производство следователями Генеральной прокуратуры Украины. (Ст. 376. вмешательство в деятельность судьи с целью помешать выполнению им служебных обязанностей или добиться вынесения неправомочного решения).

По данным пресс-службы, уголовное дело было возбуждено после проверки Генпрокуратурой ряда фактов. В частности, ГПУ установила, что “с целью помешать исполнению судьями КС обязанностей” в Интернет-изданиях, а также в СМИ распространяется информация, которая не отвечает действительности, является неправдивой и дискредитирует судью-докладчика по этому делу Cюзанну СТАНИК. При этом пресс-служба напомнила информацию о якобы незаконном получении С.СТАНИК квартиры стоимостью 2 млн. долларов. По этому факту Генеральной прокуратурой проведена проверка, в возбуждении уголовного дела отказано из-за отсутствия события преступления, поскольку выяснено, что квартира была получена в результате договора дарения от близкой родственницы в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Также, по данным пресс-службы ГПУ, была проверена законность приобретения квартиры этой родственницей и установлено, что права собственности на нее были получены законно на основании инвестиционного договора еще четыре года назад.

Кроме того, как отмечают в Генпрокуратуре, на брифинге в СБУ была обнародована информация о получении близким родственником С.СТАНИК недвижимых объектов. Эта информация в дальнейшем была распространена в средствах массовой информации “с целью влияния на сознание судей Конституционного Суда Украины при рассмотрении ими дела по существу”, говорится в сообщении ГПУ.

Также в обращении 5 судей КС указывалось о систематическом давлении на них при подготовке к рассмотрению дела относительно конституционности указа Президента о роспуске ВР. Сегодня, 18 апреля, группа лиц, в том числе и народные депутаты Украины, с целью препятствования работе Конституционного Суда и исполнению судьями КС своих обязанностей заблокировала вход в помещение Конституционного Суда. И только после вмешательства работников милиции вход в суд был разблокирован, и работа Конституционного Суда Украины начата, отмечают в ГПУ.

Именно учитывая эти обстоятельства и было возбуждено уголовное дело по факту вмешательства в деятельность судей КС, объясняют в Генпрокуратуре.

Генеральная прокуратура обращается ко всем гражданам Украины, народным депутатам, должностным лицам с просьбой строгого соблюдения требований закона, который регламентирует деятельность и порядок осуществления правосудия в соответствии с конституционным принципом независимости судей.