Меджлис: избирком Крыма затягивает объявление итогов выборов

Первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефат ЧУБАРОВ считает, что избирательная комиссия Крыма затягивает с объявлением результатов голосования по выборам депутатов крымского парламента.

«Избирательным штабом Меджлиса завершен подсчет результатов голосования по выборам депутатов Верховной Рады Крыма по многомандатному избирательному округу. Систематизированные нами данные по всем избирательным участкам в разрезе политических партий, преодолевших 3% барьер, свидетельствует о том, что по списку крымской организации Народного Руха Украины избраны 5 депутатов», - цитирует Р.ЧУБАРОВА пресс-служба Меджлиса.

«У нас нет сомнения в том, что и избирательной комиссией Крыма также подведены результаты голосования. Соответственно, нет никаких оснований для затягивания избирательной комиссией времени с объявлением результатов голосования по выборам депутатов Верховной рады Крыма по многомандатному избирательному округу. Отсутствие официальных сведений со стороны избирательной комиссии Крыма по результатам голосования по выборам депутатов Верховной Рады Крыма по многомандатному избирательному округу лишь усиливает недоверие к ее деятельности со стороны субъектов избирательного процесса», - заявил зампред Меджлиса.

В крымском парламенте 100 депутатских мест.