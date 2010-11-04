"Свобода" начинает акцию протеста против фальсификации

5 ноября Тернопольская областная организация Всеукраинского объединения «Свобода» начинает акцию протеста против попытки фальсификации выборов при подсчете голосов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода», в 10.00 «свободовцы» разобьют палаточный городок у здания городской избирательной комиссии (ул. Мира, 6 (возле ДК «Березиль»). "Оттуда состоится марш против избирательного произвола и разбивка второго палаточного городка возле облгосадминистрации. «Свободовцы» требуют прекратить попытки фальсификации выборов при подсчете голосов", - говорится в сообщении.

Также в 12.00 состоится заседание 37-й сессии Тернопольского областного совета, на котором по представлению председателя облсовета Алексея КАЙДЫ будет рассматриваться вопрос о попытках фальсификации результатов голосования в области.

В ВО «Свобода» сообщают, что Тернопольская городская избирательная комиссия планирует лишить депутатских мандатов 6 из 24 "свободовцев", которые одержали победу в мажоритарных округах города Тернополя.

Также сегодня, 4 ноября, Киевская и Ивано-Франковская областные организации «Свободы» заявили о массовых фальсификациях при установлении результатов голосования на местных выборах 31 октября, отмечает пресс-служба.