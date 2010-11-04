Почему выборы в Украине не могут считаться демократическими?

Местные выборы в Украине состоялись с нарушением международных стандартов и несоблюдением надлежащей практики организации и проведения выборов.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Гражданской сети “Опора” относительно проведения местных выборов 31 октября.

В документе отмечается, что выводы “Опоры” основываются на результатах долгосрочного и краткосрочного наблюдения, критериях и принципах демократических выборов, которые изложены в документах Венецианской комиссии, Копенгагенской конференции и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Украинские местные и международные миссии наблюдения должны принимать во внимание именно эти критерии.

Согласно выводам “Опоры”, принятие нового закона о местных выборах накануне дня голосования без широкого общественного обсуждения ухудшило его качество. Непропорциональное представительство в избирательных комиссиях подорвало доверие общественности к их беспристрастной работе.

Кроме того, в Гражданской сети считают, что недостаточная подготовка и отсутствие обучения членов избирательных комиссий создали предпосылки для манипуляций, а выборочное применение или игнорирование закона территориальными избирательными комиссиями создало дополнительные препятствия для ведения кандидатами избирательной кампании.

Вместе с тем “Опора” отмечает недостаточно активную реакцию представителей власти и правоохранительных органов на случаи административного давления и запугивания кандидатов и членов комиссий, что создало атмосферу общественного недоверия. Неподобающий контроль со стороны членов комиссий за процессом печати и низкий уровень защиты бюллетеней создал возможности для злоупотреблений, считают в организации.

“В то же время, недостаточно качественная организация дня голосования привела к нарушению принципа индивидуального и тайного волеизъявления. Нарушения норм закона при подсчете голосов и подведении итогов привело к искажению результатов голосования в отдельных общинах”, - заявили в “Опоре”.