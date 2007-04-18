Балога отказался от своего иска к газете «Сегодня»

Виктор БАЛОГА отказался от иска к газете «Сегодня» о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержения недостоверной информации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, В.БАЛОГА добился признания в суде, что опубликованные в этом издании заявления бывшего председателя Закарпатской областной государственной администрации Ивана РИЗАКА являются абсолютно клеветническими. Решение об этом вынес Соломенский районный суд Киева и обязал газету опровергнуть ложные сведения. «Сегодня» обжаловала этот вердикт, однако В.БАЛОГА признал целесообразным отказаться от своего иска, соответствующее заявление уже направлено в Апелляционный суд Киева.

Главным мотивом такого решения В.БАЛОГА назвал то, что «лживость и абсурдность упреков И.РИЗАКА подтверждена в судебном порядке. Суд, который беспристрастно и тщательным образом изучил все обстоятельства этого дела, не получил никаких доказательств, которые хотя бы как-то «подпирали» слова экс-губернатора. Очевидно, и сказать ему было ничего, ведь на заседаниях суда он не появлялся». В то же время, как сообщил В.БАЛОГА, его аргументы суд признал обоснованными и стал на защиту нарушенных прав, чести и достоинства.

В.БАЛОГА отметил, что подавал иск в суд как гражданин, а не как глава Секретариата Президента Украины. Поэтому попытки некоторых средств массовой информации представить это дело как процесс должностного лица против СМИ считает некорректными, ведь речь шла о нем самом, а не о государственных структурах, которыми он руководил или руководит. Так же иск никоим образом не ограничивал свободу журналистской деятельности, ведь В.БАЛОГА не требовал санкций против газеты, а только настаивал на опровержении лживых фактов.

«Свобода слова должна предусматривать и тщательность в обнародовании этого самого слова. В конечном итоге, любое издание, телеканал или радиостанция сама решает, что и как публиковать или выдавать в эфир. Главное, чтобы не были нарушены законы и не порочилось человеческое достоинство», – отметил В.БАЛОГА. Он выразил сожаление, что «Сегодня» стала рупором для человека с небезупречной репутацией, который использовал популярное издание для дешевой саморекламы и лицемерных сентенций.

«Никогда не боролся с журналистами, всегда открыт к общению с прессой. Отказом от своего иска к газете «Сегодня» после того, как истина установлена в суде, подтверждаю свое уважение честным, беспристрастным и ответственным СМИ», – подчеркнул В.БАЛОГА.