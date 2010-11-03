ПР впервые зайдет в Ивано-Франковскую область

Партия регионов впервые будет представлена в Ивано-Франковском областном совете.

Как передает корреспондент УНИАН, по оперативным данным из районных и городских территориальных избирательных комиссий, по партийным спискам на выборах в Ивано-Франковский областной совет за Партию регионов проголосовали 45 тысяч 705 избирателей или 7,18%.

Больше всего голосов набрала ВО «Свобода», за которую проголосовали 91 тысяча 200 избирателей или 14,3%.

Второй идет «Батьківщина», за которую проголосовали 84 тысяч 700 избирателей или 13,3%.

За «Фронт Змін» отдали голоса 75 тысяч 263 избирателя или 11,8%, за «Нашу Украину» - 45 тысяч 400 избирателей или 7,1%, за Украинскую народную партию - 24 тысячи 484 избирателя или 3,8%, за Украинскую партию - 21 тысяча 900 избирателей или 3,44%, за Народный рух Украины - 19 тысяч 659 избирателей или 3,09%, за «УДАР» - 18 тысяч 353 избирателя или 2,88%.

Остальные партии, по предварительным данным, не преодолевают 3% барьер.

Справка УНИАН. В Ивано-Франковский областной совет будут избраны 114 депутатов: 57 по партийным спискам и 57 в мажоритарных округах.

Всего в Прикарпатье приняли участие в голосовании 636 тысяч 871 избиратель из 1 млн. 71 тысяч 842 внесенных в списки избирателей.

В Ивано-Франковский облсовет баллотировались 36 политических партий.