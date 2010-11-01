"Мокрые печати" говорят о победе Авакова в Харькове

Первый заместитель лидера партии "Батькивщина" Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что по данным параллельного подсчета голосов мэром Харькова стал Арсен АВАКОВ.

Об этом он заявил сегодня в эфире 5 канала.

"Согласно параллельному подсчету голосов - а уже большинство протоколов собрано с "мокрыми" печатями со всех избирательных участков - Арсен АВАКОВ победил своего оппонента из Партии регионов", - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он назвал это неплохим стартом для руководителя Харьковской областной парторганизации "Батькивщины".

Однако, по словам А.ТУРЧИНОВА, Харьковский избирком делает все, чтобы затянуть объявление победителя выборов мэра Харькова. "Но есть другой вопрос, что сейчас блокируют подсчет и не хотят обнародовать результаты, которые у них есть, надеясь, что они смогут подменить протоколы на некоторых участках", - отметил А.ТУРЧИНОВ.

Он высказал надежду, что как "Батькивщине", так и жителям Харькова, которые проголосовали за А.АВАКОВА, удастся отстоять и юридически обеспечить победу своего кандидата.

В то же время, сайт Харьковской "Батькивщины" сообщает, что по данным параллельного подсчета голосов А.АВАКОВ победил своего оппонента, провластного кандидата Геннадия КЕРНЕСА (Партия регионов) с перевесом в 432 голоса. По данным представителей "Батькивщины", за А.АВАКОВА проголосовал 128431 избиратель, Г.КЕРНЕСА, нынешнего и.о. городского председателя, поддержали 127999 человек.