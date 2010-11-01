Луценко: мы – снова в 1999 году, с нечистой силой у государственного руля

Экс-министр внутренних дел Украины, лидер партии "Народная самооборона" Юрий ЛУЦЕНКО убежден, что нынешние выборы были самыми "грязными за время независимости Украины".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе "Народной самообороны", Ю.ЛУЦЕНКО отметил: "Это были самые грязные выборы за время независимости. Все, кто забыл методы команды ЯНУКОВИЧА в 2004 году, кто поверил в сказки о демократическом перерождении Партии регионов – остались ни с чем".

По его словам, создание партийных клонов, неконтролированный выпуск гигантского количества лишних бюллетеней, тотальный контроль власти над избирательными комиссиями – массовая фальсификация посредством голосование на дому – все это не позволяет признать выборы свободными и демократическими.

В то же время Ю.ЛУЦЕНКО отметил: "Как власть не старалась, но БЮТ - главная оппозиционная сила. У нее украли название, ее не допустили на выборы в четырех областях". По убеждению лидера "Народной самообороны", электоральное поле БЮТ, его лидеров "дискредитировали через манипулированные СМИ, а местных активистов запугивали силовики. Но «Батьківщина» подтвердила общенациональное лидерство в оппозиции".

Он заявил, что "в день Хелоуина Украина перевела назад не только стрелки часов, но и политической эпохи". "Мы – опять в 1999 году, с нечистой силой у государственного руля", - считает Ю.ЛУЦЕНКО.

По его убеждению, оппозиции необходимо снова учиться побеждать, даже в таких условиях, для этого стоит усвоить главные уроки, которыми он назвал следующее: «люди поддерживают сильные, игры «великих вождей» мелких партий (в первую очередь из НУ-НС) никого не интересуют; победу добывают яркие местные лидеры (как экс-губернатор Харьковской области Арсен АВАКОВ), а не эмиссары партийного центра или даже совести, однако малоизвестные партапаратчики; эпоха лозунгов, биг-бордов и безграничной веры к вождям – позади, людей все больше интересует реальная позиция. Хорошая новость - как и в 2007-м, так и сейчас - измена карается (тогда – СПУ, сейчас «Наша Украина», Народная партия ЛИТВИНА, «Сильная Украина» Сергея ТИГИПКО)».

При этом Ю.ЛУЦЕНКО отнес к позитивам тот факт, что Партия регионов "несмотря на бешеный админресурс и фальсификации", по предварительнім данным, не смогла взять 50+1% голосов украинцев. "Напротив - против нее большинство страны. А, следовательно, настоящая оппозиция имеет шанс", - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.

Вместе с тем, давая советы оппозиции, в первую очередь лидеру "Батьківщини" Юлии ТИМОШЕНКО, он предложил сконцентрироваться на работе в областях: кадровой, информационной, протестной. При этом Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что "важно достичь публичных договоренностей о ненападении с «Фронтом Змін» и начать работать не столько против ЯНУКОВИЧА, как за демократическую альтернативу нынешней власти".