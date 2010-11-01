Турчинов понимает, почему тянут с официальными данными о явке

Первый заместитель председателя партии «Батьківщина» Александр ТУРЧИНОВ связывает отсутствие официальных данных о явке избирателей на местных выборах с намерениями власти продолжить фальсификацию результатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ заявил сегодня на пресс-конференции в штабе партии «Батьківщина» в Киеве.

«Затягивание обнародования официальных данных о явке избирателей может свидетельствовать только об одном: во многих регионах под проводом Партии регионов, местных администраций продолжают проводить фиктивное голосование, а именно - перераспределение голосов за счет нереализованных бюллетеней в интересах провластных кандидатов», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Первый заместитель председателя партии «Батьківщина» подчеркнул, что, согласно существующей общей избирательной практике, явка избирателей на избирательный участок является первым показателем, который обнародовался в первую очередь. «Без фиксации цифры о количестве избирателей, принявших участие в голосовании, нельзя провести второй этап – уничтожение лишних бюллетеней и приступить к подсчету голосов», - объяснил он.

«Затягивание с фиксацией количества избирателей – это главный признак масштабных фальсификаций после того, как закрыты избирательные участки», - заявил А.ТУРЧИНОВ.