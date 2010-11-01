Налоговый кодекс ВР рассмотрит 16 ноября

Верховная Рада планирует рассмотреть проект Налогового кодекса во втором чтении на следующей пленарной неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Согласительного совета сказал председатель ВР Владимир ЛИТВИН.

Он заметил, что раньше предусматривалось рассмотреть этот проект на текущей пленарной неделе, однако к законопроекту уже поступило 4400 поправок, и Комитет ВР по вопросам налоговой политики ведет напряженную работу.

По словам В.ЛИТВИНА, после консультаций с Кабинетом министров и с Комитетом ВР по вопросам налоговой политики складывается ситуация, что проект Налогового кодекса во втором чтении, скорее всего, будет рассмотрен 16 ноября.

В свою очередь, лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ отметил, что нельзя затягивать рассмотрение этого проекта. «Его нужно выносить в зал и принимать решение», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

Со своей стороны, председатель Комитета ВР по вопросам налоговой политики Виталий ХОМУТЫННИК заявил, что при желании комитет будет готов вынести на рассмотрение в этот четверг 12 разделов проекта Налогового кодекса. Он напомнил, что всего проект Налогового кодекса содержит 18 разделов, и остальные можно было бы рассмотреть на следующей пленарной неделе.

Как отметил В.ЛИТВИН, разрывать рассмотрение проекта Налогового кодекса нельзя. «Мы должны рассмотреть целостный документ, который будет согласован», - сказал он.