Кандидата в мэры Запорожья ночью агитировали вступить в ПР?

Запорожская городская территориальная избирательная комиссия рекомендовала участковым избирательным комиссиям остановить подсчет голосов и принять решение о «техническом перерыве» до 14.00 сегодняшнего дня.

Как сообщили УНИАН в Гражданской сети “Опора” в Запорожской области, официальная причина – «из-за усталости людей». Эту рекомендацию ТИК участковые комиссии выполнили, и члены комиссий разошлись по домам. Впрочем, как отмечают наблюдатели “Опоры” с места событий, подсчет был остановлен именно тогда, когда все бюллетени уже были посчитаны, и осталось только подписать протоколы о результатах голосования.

По предварительной информации, среди кандидатов в мэры Запорожья лидирует Александр СИН («Батьківщина»), сообщает “Опора”. Члены избирательного штаба А.СИНА считают, что «технический перерыв» предоставляет широкие возможности для фальсификаций, в частности для вбрасывания, порчи бюллетеней или других махинаций со стороны соперников. Сторонники А.СИНА сейчас пытаются организовать охрану избирательных участков до конца технического перерыва, но не уверены, что удастся уберечь результаты голосования от фальсификаций. По данным наблюдателей “Опоры”, к зданию городского совета, где находится Запорожская городская ТИК, подтягиваются многочисленные отряды правоохранителей.

По неофициальной информации, сегодня ночью А.СИН получил предложение вступить в Партию регионов в обмен на сохранение его победы на выборах мэра, говорится в сообщении.

В “Опоре” заметили, что, по результатам нескольких экзит-полов, на выборах мэра Запорожья А.СИН является лидером. Так, по данным экзит-пола, проведенного компанией «Research & Branding Group», у Владимира КАЛЬЦЕВА (Партия регионов) – 34,95%, у А.СИНА - 39,35%. По данным экзит-пола, проведенного «Савик Шустер студиос», у А.СИНА 41,26%, у В.КАЛЬЦЕВА – 31,5%.