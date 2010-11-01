"Фронт Змін" имеет видео подписанных пустых протоколов
05:59, 01 ноября 2010Политика
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Сообщение из Мариуполя
Наблюдатели от "Фронта Змін" зафиксировали на видео подписанные незаполненные протоколы результатов голосования.
Это произошло в Мариуполе Донецкой области на избирательном участке №45, сообщает пресс-служба партии.
"В 21 час во время голосования был подписан протокол о подсчете голосов избирателей. Указанный протокол не был заполнен, поскольку подсчет голосов на момент его подписания членами комиссии не осуществлялся", - сообщают в партии.
Наблюдатели составили акт о факте нарушения и направили его в Мариупольскую избирательную комиссию Донецкой области.
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