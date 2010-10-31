В психиатрическую больницу привезли большое количество лишних бюллетеней

10:05, 31 октября 2010
Политика
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Инцидент в Херсонской области

Наблюдатели от Комитета избирателей Украины зафиксировали переизбыток бюллетеней на избирательных участках в Херсонской областной психиатрической больнице и областном противотуберкулезном диспансере (оба учреждения расположены в поселке Степановка Суворовского района Херсона).

Об этом УНИАН сообщили в Херсонской облорганизации КИУ.

По данным наблюдателей от организации, в тубдиспансер, в котором находятся 90 избирателей, привезли 4,361 тыс. бюллетеней вместо необходимых 700.

В психбольнице на 355 человек завезли 6,683 тыс. бюллетеней вместо 3 тыс.

 

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