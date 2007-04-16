Тимошенко: политики испортили Конституционный суд до непригодности

Блок Юлии Тимошенко не признает решение Конституционного Суда, если он определит неконституционным указ Президента о роспуске Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня в интервью журналистам, отвечая на вопрос, какими будут дальнейшие действия БЮТ, если КС признает неконституционным указ главы государства о роспуске ВР.

«Мы не признаем такое решение суда, потому что сегодня слишком много сообщений о коррупционности конституционных судей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер БЮТ также отметила, что на сегодняшний день КС фактически скомпрометирован. «Потому я считаю, что политики из властного лагеря испортили Конституционный Суд до такого состояния, что он уже непригоден для общества», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.