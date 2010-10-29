В КИУ заявляют об угрозе срыва выборов в Черкассах

В Комитете избирателей Украины заявляют об угрозе срыва выборов в Черкассах из-за саботажа работы теризбиркома.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН заместитель председателя Черкасской областной организации Комитета избирателей Украины Сергей ПАСИЧНИК.

По его словам, работа Черкасской городской территориальной избирательной комиссии практически парализована, есть угроза, что выборы в Черкассах будут сорваны. Среди причин он назвал задержку с передачей бюллетеней на несколько участков, есть противодействие со стороны нескольких УИК, которые тормозят избирательный процесс. Кроме того, некоторые члены городской ТИК, по словам С.ПАСИЧНИКА, саботируют работу комиссии.

С.ПАСИЧНИК добавил: комиссия работает, но темп ее работы дает основания утверждать, что выборы в Черкассах не успеют начать вовремя.