Кандидат в мэры Одессы обвиняет кандидата от ПР в антисемитизме

Сегодня кандидат на должность Одесского городского председателя от партии «Солидарность» Валерий ПЕСЕЦКИЙ подал заявление прокурору Одесской области Игорю ПРОЦЕНКО с требованием привлечь к уголовной ответственности «за разжигание межнациональной вражды, ксенофобию и антисемитизм» одного из конкурентов на выборах – кандидата от Партии регионов Алексея КОСТУСЕВА.

В заявлении, копия которого передана УНИАН, В.ПЕСЕЦКИЙ утверждает, что команда агитаторов за А.КОСТУСЕВА во время избирательной кампании допускает разжигание межнациональной вражды, ксенофобию и антисемитизм. И приводит в качестве доказательства противозаконных действий команды кандидата А.КОСТУСЕВА факты раздачи детям одесских избирателей нагрудных значков, акцентируя внимание на том, что “один из кандидатов по национальности еврей, за которого нельзя голосовать”.

В подтверждение этого В.ПЕСЕЦКИЙ прилагает видеоматериалы, показанные по местному телевидению, требуя наказать команду А.КОСТУСЕВА не только за антисемитизм и проявление ксенофобии, но и «за вовлечение несовершеннолетних в политическую агитацию».

В документе, в частности, указывается, что «26 октября 2010 года в эфире муниципальной телекомпании «Круг» транслировалась программа «Резонанс», в одном из сюжетов которой демонстрировались события в одном из дворов города, где неустановленными лицами проводилась предвыборная агитация среди контингента малолетних лиц, направленная против одного из кандидатов на должность Одесского городского председателя, с вручением детям нагрудных значков соответствующего содержания».

«Среди прочего, в указанном сюжете, - отмечает автор заявления, - приводилось интервью с несколькими несовершеннолетними, которые под воздействием развернутой неустановленными лицами агитации, очевидно, не имея возможности в полной мере осознавать значение подобных действий, сообщили, что они якобы «против» определенного кандидата на должность Одесского городского председателя, поскольку «он (кандидат) – еврей, а мы – против евреев».

«Как я понял из контекста, - говорится в заявлении кандидата в мэры В.ПЕСЕЦКОГО, - целью беседы было выяснение причин ношения ими значков с надписями «За Одессу без Гурвица» и происхождения этих значков. Согласно предоставленным детьми сведениям, значки раздал им непосредственно у входа в школу неизвестный взрослый человек. Доводы относительно необходимости ношения значков, которые раздавали распространители, детям неизвестны. Однако из их объяснений следует, что распространители значков, обосновывая необходимость ношения этих значков детьми, указывали на то, что необходимо голосовать на выборах за кандидата на должность городского председателя А.КОСТУСЕВА, потому что его конкурент - кандидат на должность городского председателя Э.ГУРВИЦ - плохой человек. В частности, он плохой человек потому, что еврей, а все евреи без исключений - плохие люди, и это доказательства не требует. Потому что это все знают, об этом все говорят, в том числе и СМИ».

Поражает, что «такие вещи случились именно в Одессе, отмечает В.ПЕСЕЦКИЙ, которая является самым толерантным городом на территории Украины и СНГ. Ведь испокон веков Одесса была образцом европейского города с собственными богатыми традициями и миролюбивым мировоззрением, сформированным большим разнообразием дружелюбных опытных людей разных национальностей, постоянно проживавших компактно на территории города. И так было с момента основания нашего города и до настоящего времени».

Как отмечает В.ПЕСЕЦКИЙ, “с целью искажения волеизъявления жителей Одессы на местных выборах они способны использовать любые аргументы, в т.ч. и разжигание расовой и национальной вражды, что прямо запрещено ст. 53 Закона Украины «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей» и, согласно ст. 161 УК Украины, является преступлением. Указанные лица прибегли к использованию любого ресурса – как административного, так и «детского», хотя это запрещено ст. 52 Конституции Украины, ст. 10 Закона Украины «Об охране детства» и вообще является самым унизительным проступком с морально-этической точки зрения”.

«Сложно поверить, что отдельные личности способны уничтожать опыт мирового сообщества по развитию демократии в государствах-членах ООН, среди которых находится и Украина, лишь ради незаконного достижения победы на местных выборах в Одессе, - говорится в заявлении в прокуратуру. - Как кандидат на должность городского председателя, гражданин демократического государства, убежденный антифашист, отец и, наконец, обычный одессит я категорически против использования детей в качестве средства предвыборной агитации, разжигания межнациональной вражды и воспитания в наших детях ростков фашизма, даже если это делалось с «благим» намерением – обеспечить победу на местных выборах «хорошего» человека» А.КОСТУСЕВА».

«Поэтому обращаюсь в прокуратуру Одесской области с заявлением о проведении проверки в порядке ст.19 Закона Украины «О прокуратуре» и статей 97-98 УПК Украины указанных фактов», - подытоживает автор документа.