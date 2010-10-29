Геращенко просит ГПУ разобраться с профанацией и цензурой в Ужгороде

Председатель парламентской комиссии по расследованию фактов цензуры и давления на журналистов Ирина ГЕРАЩЕНКО направила запрос на имя генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО с просьбой безотлагательно проверить факты о противозаконном требовании Ужгородской городской ТИК к журналистам согласовывать все информационные сообщения о работе этой комиссии под угрозой потери аккредитации.

Как говорится в переданному агентству УНИАН тексте запроса, обращение о незаконности действий ТИК, которые содержат признаки цензуры и ограничения прав журналистов на выполнение профессиональных обязанностей в парламентскую комиссию передали Институт массовой информации и общественное движение "Стоп цензуре!".

По мнению И.ГЕРАЩЕНКО, Ужгородская городская ТИК превысила свои полномочия и противозаконно наделила себя правом лишать журналистов аккредитации за содержание материала.

“Только суд может решить, является ли любая информация недостоверной, это не функция ТИК”, - отметила депутат.

В запросе к Генпрокуратуре она просит дать оценку этой ситуации как можно скорее, чтобы 31 октября, в день выборов, журналисты не были лишены права информировать общество о ходе голосования правдиво, а не под диктовку председателей ТИК.

И.ГЕРАЩЕНКО считает, что одной из причин конфликтов журналистов с членами ТИК на нынешних выборах является непрофессионализм многих представителей комиссий.

"Закон о выборах в местные органы самоуправления принимался нынешней властью спешно, с многочисленными нарушениями, он заложил основы непаритетного и непрофессионального подхода при формировании ТИК, представители которых часто не знают азов избирательного законодательства", - считает депутат.