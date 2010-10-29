Табачник «бережет» новости для абитуриентов до окончания выборов?

Народный депутат, один из лидеров партии “Единый Центр” Леся ОРОБЕЦ считает, что Министерство образования «придерживает» обнародование новых правил вступления в вузы из-за выбороа.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба “Единого Центра”.

«Невзирая на официальную регистрацию Минюстом Условий приема в высшие учебные заведения в 2011 году, их текста и до сих пор нет на сайте Минобразования. Похоже, объем имиджевых потерь, которые ожидают ПР в случае обнародования новых вступительных правил, не является секретом для господина ТАБАЧНИКА», – заявила Л.ОРОБЕЦ, комментируя отсутствие соответствующей информации на сайте Минобразования.

По словам политика, документ, зарегистрированный Минюстом несколько часов назад (регистр. №999), не только полностью сохранил старые коррупционные схемы наподобие использования вступительных экзаменов и чрезмерного веса школьного аттестата при вступлении, но и существенно расширил их круг. «К резонансным 20 бонусным баллам для абитуриентов, которые прошли «довузовскую» подготовку, добавилось еще одна недопустимое новшество от министра. Если в 2010 году выпускники прошлых лет должны были сдавать экзамены при вступлении лишь на заочную форму обучения, то отныне это требование распространяется и на стационар», – отметила Л.ОРОБЕЦ.

Не меньший подвох видит народный депутат и в отсутствии надежных механизмов защиты абитуриентов от зачисления «своих», а не «лучших» абитуриентов. «Процедура зачисления, к сожалению, не стала прозрачнее. Рекомендательные решения приемных комиссий не получили привязки к конкретным датам, а абитуриентам «второй волны» опять оставили для подачи оригиналов документов двое суток, которых снова не хватило абитуриентам из сельской местности», – заметила председатель парламентского подкомитета по вопросам базового образования.

По оценке народного депутата, нынешнее затягивание с размещением текста Условий приема на сайте Минобразования объясняется исключительно политическими факторами. «Минобразования «придерживает» обнародование новых правил вступления в вузы из-за выборов. А уже с понедельника, когда опасность имиджевых потерь немного рассосется, абитуриентов и их родителей «одарят» новостью», – подытожила Л.ОРОБЕЦ.