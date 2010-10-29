Янукович поручил «организовать людям праздничное настроение» на выборах

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призывает глав областных госадминистраций обеспечить людям праздничное настроение на участках во время голосования на выборах местных органов власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время селекторного совещания с председателями областных государственных администраций.

«Я попросил бы, чтобы вы подумали о людях и организовали, как всегда, на каждом участке при необходимости, для людей праздничное настроение», - сказал Президент.

Он попросил при возможности обеспечить питанием избирателей и членов комиссий. «Организуйте, чтобы было питание, чтобы люди видели, что власть думает о них, и это наша с вами обязанность», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он подчеркнул, что речь идет не о давлении или способах подкупа избирателей, а именно о заботе о людях. «Мы должны создать условия и для членов комиссий, и для тех, кто не успел там дома своевременно поесть, чтобы была такая возможность на участках», - сказал Президент.

По его словам, для власти не столько важен результат выборов, сколько важно создать условия для людей, которые придут на избирательные участки. «Это вопрос нашего отношения к избирателю, уважаемые коллеги, и вопросы зрелости власти», - добавил В.ЯНУКОВИЧ.